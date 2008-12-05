Банк России ослабил рубль к корзине
14:04, 05 декабря 2008Финансы
1
Еще на 30 коп до 31,62 рублей
Центробанк РФ в очередной раз допустил однопроцентное ослабление рубля к бивалютной корзине при открытии торгов на ММВБ в пятницу, сообщает Рейтер.
Котировки рубля к бивалютной корзине с началом торгов на ММВБ упали на 30 копеек до 31,62 рубля, что дилеры назвали очередным шагом Банка России, направленным на ослабление рубля.
"Банк России в очередной раз ослабил рубль, его новый офер стоит на уровне 31,61-31,62 рубля (к бивалютной корзине)", - сказал дилер крупного иностранного банка в Москве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter