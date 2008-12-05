Украинский рынок акций находится в аморфном состоянии - АРТ-Капитал

Украинский фондовый рынок сейчас находится в довольно аморфном состоянии, не показывая значительных колебаний индекса ПФТС отметила аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Дарья ТЕРЕЩУК.

По ее мнению, это связано с тем, что явных предпосылок для роста индекса ПФТС в настоящее время нет, как и шокирующих новостей. «Так, например, заявление Президента о том, что коалиция между БЮТ и ПР уже якобы создана, почти никак не отыгралось на рынке, как и негативный настрой, господствующий на мировых фондовых площадках», - сказала аналитик.

Д.ТЕРЕЩУК отметила, что украинский фондовый рынок завершил сессию 4 декабря падением на 0,8%. По ее словам, активность торгов оставалась на минимальном уровне – порядка 62 сделок на сумму в 4,2 млн. грн. Несмотря на то, что спрос на украинские бумаги остается по-прежнему низким, можно отметить, что на акции некоторых эмитентов он достаточно стабилен, сообщила аналитик. Например, которую сессию подряд акции «Азовстали» пользуются популярностью у инвесторов, демонстрируя то рост, то падение котировок, напомнила она. «Центрэнерго» и Алчевский меткомбинат также можно отнести к популярным бумагам, добавила аналитик.