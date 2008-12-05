Облигации «Агропродукта» допущены к торгам в ПФТС

Облигации «Агропродукта» серии «А» допущены к торгам в ПФТС

Именные процентные облигации ООО «Агропродукт» (серии «А») допущены к торгам в ПФТС без внесения в биржевой реестр для проведения первичного размещения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Как сообщал УНИАН, ранее рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о присвоении долгосрочного кредитного рейтинга «uaВ-» выпуску процентных облигаций (серия «А») ООО "Агропродукт" (г. Одесса) на сумму 65 млн. грн. сроком обращения 5 лет.