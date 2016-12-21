Рада отдала 5% ренты за пользование недрами в местные бюджеты, но только с 2018 года

Верховная Рада Украины разрешила с 1 января 2018 года направлять 5% доходов от рентных платежей в пользу местных бюджетов, а 95% доходов – в пользу доходов общего фонда государственного бюджета.

За депутатский законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части упорядочения системы поступлений и использования средств от рентной платы за пользование недрами (№3038) вечером 20 декабря в целом проголосовали 259 народных депутатов при необходимых 226.

Законопроект рассматривался во втором чтении. Согласно тексту законопроекта, подготовленному ко второму чтению, документ предполагает направлять 2% доходов от ренты в районные бюджеты, 3% – в бюджеты городов областного значения, бюджеты объединенных территориальных общин по месту добычи природных ресурсов.

Комментируя принятие законопроекта, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что нормы законопроекта отвечают политике бюджетной децентрализации, однако целесообразно вводить их именно с 2018 года, поскольку в противном случае будет разбалансирован бюджет на 2017 год.

"Если мы сейчас делаем перераспределение в бюджете 2017 года, у нас разбалансируется бюджет на 2,4 миллиарда гривень. Это огромная проблема, и так подходить очень тяжело. Мы посоветовались с коллегами, и я предлагаю, чтобы эта норма вступила в силу с 1 января 2018 года… Каждая община имеет право на получение части прибыли от добычи полезных ископаемых", - сказал премьер-министр.

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Как сообщал УНИАН, данный законопроект был передан в Верховную Раду еще в начале сентября 2015 года, но его рассмотрение неоднократно откладывалось.

Многие представители органов местного самоуправления выступили за принятие этого законопроекта с целью обеспечить поступление рентных платежей в местные бюджеты. По их мнению, принятие этого документа позволит обеспечить содействие местных властей нефтегазодобывающим компаниям в получении соответствующих разрешений на добычу нефти и газа.

Один из авторов законопроекта, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Белькова, ранее заявляла, что принятие этого документа позволит местным бюджетам дополнительно получать финансирование в размере 2 миллиарда гривень в год. Также его принятие позволит решить проблему получения нефтегазовыми компаниями разрешений от органов местной власти на добычу углеводородов.

1 ноября 2016 года этот законопроект был принят в первом чтении.