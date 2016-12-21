Китай продолжает ослаблять курс юаня к доллару

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) понизил в среду курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте на 21 базисный пункт до 6,9489 за доллар, сообщает Росбалт.

Накануне НБК понизил курс юаня на 156 базисных пунктов до 6,9468 за доллар. Днем ранее курс китайской нацвалюты был поднят на 0,28%.

"Приближение 2017 года и периода празднования Чуньцзе (Новый год по лунному календарю) оказывают давление на китайскую валюту. Стабилизации курса юаня к доллару следует ожидать в феврале", - заявил аналитик Mizuho Securities Чэнь Цзянгуан.

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"Монетарная политика должна адаптироваться к изменениям в использовании инструментов денежного обращения, нужно приложить дальнейшие усилия к более плавному политическому переходу", - отмечается в постановлении, обнародованном по итогам центрального совещания по экономической работе, завершившегося в Пекине 16 декабря. В нем подчеркивается также, что "юань сохранит базовую стабильность при повышении гибкости обменного курса".

Рост амплитуды колебаний юаня к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса юаня к доллару. В августе 2015 года китайский центробанк объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.