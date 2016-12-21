Гонтарева озвучила сроки стабилизации ПриватБанка

Об этом глава НБУ рассказала в эфире телеканала "Украина" во вторник, 20 декабря.

"Я думаю, что этот банк (" ПриватБанк "- ред.) будет иметь стоимость, и его можно будет продать. Я думаю, что 9 месяцев - очень оптимистичный прогноз. Я думаю, что (это займет - ред.) не менее года, но не более трех лет", - сообщила Гонтарева.

Глава НБУ также сказала, что в состав наблюдательного совета "Приватбанка" войдут зарубежные менеджеры.

"Банк как бизнес не перестал существовать, мы не отправили его на ликвидацию, мы гарантировали всему населению все его депозиты. Сейчас капитал банка будет сформирован государственными бумагами, придет сильная новая команда менеджмента, придет наблюдательный совет этого банка с очень сильными специалистами зарубежными, которые помогут с трансформациями этого банка ", - заверила Гонтарева.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк "ПриватБанк".

Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины по предложению Национального банка Украины.

Как подчеркивал министр финансов Александр Данилюк, "ПриватБанк" продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.

Также заместитель главы НБУ Яков Смолий отмечал, что решение о национализации "Приватбанка" не повлияло на работу банковской системы и каких-либо значительных угроз для финансовой стабильности государства не принесло.