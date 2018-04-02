Кредит от МВФ – точка опоры?

В начале недели в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда во главе с Джейлой Пазарбазиолу. О цели прибытия миссии официально не сообщалось. По неофициальной информации, миссия должна была провести мониторинг ситуации в украинской экономике, проанализировать действия, направленные на ликвидацию последствий кризиса, а также меры по реализации положений Меморандума, подписанного между правительством Украины и МВФ.

В ноябре МВФ выделил Украине первый транш в рамках кредита stand-by на сумму 4,5 млрд. долл. для поддержки антикризисной программы украинской власти. Однако, механизм использования этих средств пока остается загадкой. И, видимо, продолжит ею оставаться еще некоторое время, поскольку ни в Национальном банке, ни в представительстве МВФ пока не отвечают на вопросы журналистов.

Так, в пресс-службе Нацбанка УНИАН сегодня сообщили, что до понедельника никто ничего сказать по этому поводу не может. В представительстве МВФ в Украине порекомендовали посетить пресс-конференцию, которая должна состояться во вторник, 9 декабря, и которая якобы прольет свет на детали сделки: «До вторника я ничего Вам не скажу», - уточнила сотрудница представительства. В представительстве МВФ также отметили, что условия договора должна обнародовать украинская сторона.

Слухи и домыслы Официальной информации об условиях кредита, и о том, как Украина будет его отдавать, не так уж и много «просочилось» в прессу.

Как сообщил УНИАН экономист Международного центра перспективных исследований Игорь Шевляков, условия кредита МВФ известны только по слухам, детали сделки – конфиденциальная информация.

Однако, некоторые данные известны, например, то, что программа кредитования рассчитана на 2 года, до ноября 2010 г. – это период, в течение которого Украина сможет получать кредитные средства от МВФ. Поскольку Украина уже получила первый транш в размере 4,5 млрд. долл., осталось около 12 млрд. долл., которые, по мнению эксперта, будут распределены приблизительно так: 9 млрд. долл. поступит в Украину в 2009 г. и еще 3 млрд. долл. – в 2010 г. «Как я слышал, процентная ставка по кредиту является плавающей, она привязана к ставке Libor, а это приблизительно 4,5-5% годовых. Относительно погашения займа, то выплата должна состояться в течение 10 лет», - отметил И.Шевляков.

«Идея (кредита МВФ) в том, что в украинском платежном балансе есть дыры, которые нам помогают закрыть. Но параллельно с этим мы должны сделать шаги для того, чтобы справиться с этой проблемой самим», - подчеркивает директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

«Параллельно с этим есть Меморандум об экономической политике между Украиной и МВФ. В нем указано, что МВФ дает эти деньги на поддержку экономики, своего рода это кислородная подушка, а Украина должна «вылечить» экономику. Это указание на конкретные проблемы и вопросы, которые необходимо решить, начиная с сбалансированной фискальной политики, заканчивая вопросом того же самого курсообразования», - комментирует И.Бураковский.

По словам руководителя информационно-аналитического центра «Форекс-клуб» Николая Ивченко, «какая-то часть этих средств (кредита МВФ) уже использована». Средства, по мнению аналитика, пошли на поддержание гривни. «И часть средств была потрачена на рефинансирование коммерческих банков», - добавил он.

Комментируя закрытость для населения информации, эксперт отметил, что при излишней огласке присутствует риск того, что спекулянты начнут использовать эту информацию в собственных целях, что может привести к еще большей девальвации национальной валюты.

Точка опоры «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю», - говорил Архимед. Возможно, поворотным для экономики Украины стал именно кредит МВФ. Международный валютный фонд рассчитывает на быструю стабилизацию ситуации в финансово-экономическом секторе Украины, о чем представители миссии фонда заявляли на встрече с президентом. На это же, очевидно, рассчитывает и руководство страны. Глава миссии МВФ в Украине Джейла Пазарбазиолу подчеркнула, что, по мнению экспертов Фонда, ситуация в Украине развивается по оптимистичному сценарию. Она положительно охарактеризовала действия Национального банка.

Между тем, специалисты не перестают отмечать недочеты в политике НБУ, но параллельно с этим отмечают умение банкиров «обходить препятствия» регулятора на валютном рынке, что не дает Нацбанку возможности проконтролировать использование выделенных им средств на финансирование банков.

«Механизм Нацбанка по кредитованию коммерческих банков не был проработан полностью – регулятор не может до конца проконтролировать направления использования предоставленных средств. Он до сих пор требует от некоторых коммерческих банков отчета о том, куда они использовали эти деньги», - отмечает Н.Ивченко. По его мнению, некоторые коммерческие банки действительно направляли часть средств на покупку иностранной валюты на межбанковском рынке. Однако проследить, не выводят ли банки средства, предоставленные Нацбанком, на межбанковский рынок, очень тяжело. «В комбанках сейчас работают специалисты, которые «обойдут» все преграды регулятора любыми путями», - утверждает он.

Такого же мнения придерживается И.Шевляков. По его словам, в деятельности регулятора есть признаки непубличных критериев отборочного подхода к банкам, каким он продавал американскую валюту на аукционах.

Из двух зол мы выбрали меньшее?..

В одном эксперты сходятся – кредит Международного валютного фонда необходим. И очень хорошо, что политики все-таки смогли договориться о его получении, поскольку 2009 г. будет проблемным для украинской экономики.

По словам И.Бураковского, «идея кредита» состоит в том, что в случае проблем с поступлением валюты, когда, например, очень тяжело на межбанковском валютном рынке купить валюту, или возникает критическая ситуация и нужна валюта для поддержания развития экономики, Национальный банк сможет помочь рынку интервенциями.

Необходимость кредита обусловлена также риском возможных корпоративных дефолтов, что «откинуло бы нас на 10 лет назад, комментирует Н.Ивченко. «Также без кредита невозможно было бы удержать гривню – она могла подняться до 10-12 грн./долл. США, если не больше. Это бы привело к банкротству многих банков и предприятий», - считает он.

Как отмечает И.Шевляков, «в Украине на следующий год дефицит платежного баланса составит от 8 до 30 млрд. долл. США. Валютных резервов НБУ не хватило бы на следующий год для поддержания валютного рынка». По этому, по его мнению, кредит для Украины был необходим. Однако он должен был стать позитивным сигналом для инвесторов. По словам эксперта, сначала так и было, однако эффект был нивелирован политическими распрями в стране.

О результатах и эффективности использования средств, предоставленных Фондом, по мнению И.Бураковского, можно будет говорить, как минимум, после нового года, а может и через полгода. Между тем, эксперты сходятся во мнении, что между получением кредита и возможностью справиться самостоятельно с кризисом, Украина сделала правильный выбор.

Юлия Главацкая (УНИАН)