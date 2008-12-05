«Фуршет» погасил облигации серии А

Киев. 5 декабря. УНИАН. ЗАО «Фуршет» в полном объеме выполнило свои обязательства перед инвесторами по выплате купона и погашению облигаций серии А на сумму 40 млн. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе ЗАО «Фуршет», переданном агентству УНИАН организатором и платежным агентом выпуска облигаций АБ «ИНГ Банк Украина».

«В связи со сложившейся ситуацией на рынке иностранные инвесторы обратились к нам с предложением о досрочном выкупе облигаций серии А, и мы выкупили значительную часть данной серии еще до погашения. Это позволило нам не только продемонстрировать нашу финансовую надежность и высокую ликвидность, но и значительно сэкономить финансовые ресурсы за счет выкупа облигаций со значительным дисконтом к номинальной стоимости», - отметила финансовый директор ЗАО «Фуршет» Оксана КУЛАЖЕНКО.

В пресс-релизе также указывается, что на сегодня в обращении находятся четыре серии облигаций ЗАО «Фуршет» на общую сумму 252,9 млн. грн. Выпуск кредитных нот на сумму 75 млн. долл. с погашением в ноябре 2009 года также был практически полностью погашен досрочно.

Справка УНИАН. ЗАО «Фуршет» является одним из основных юрлиц группы компаний «Фуршет». Торговая сеть компании состоит из 95 супермаркетов в Украине и 8 – в Молдове. В 2007 г. чистый консолидированный доход увеличился на 45% (до 3,5 млрд. грн.), EBITDA – на 66% (до 257 млн. грн.).

В 2007 году 20% компании было продано стратегическому инвестору – французской группе Auchan.