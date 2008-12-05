Биржи США и межбанк определяют движение украинского рынка акций

Динамика бирж США и положение на межбанке в последнее время являются основными движущими силами украинского фондового рынка.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела инвестиционной компании «Юпрас Капитал» Евгений ПШЕНИЧКИН.

Он сообщил, что среди существенных новостей, которые могут продавить наш рынок в ближайшее время, можно отметить прогноз о существенном снижении производства металлопродукции в 2009 году. По словам директора ММК им. Ильича Владимира БОЙКО, оживление, наблюдавшееся в этом секторе в ноябре, сейчас сошло на нет и ситуация продолжает усугубляться, отметил аналитик. Он подчеркнул, что такая информация, естественно, может негативно повлиять на котировки отечественных меткомпаний.

По мнению аналитика, «в настоящее время на рынке ПФТС не столько падающий тренд, сколько подобие бокового тренда с явно затухающими объемами и волатильностью». Он считает, что украинский фондовый рынок будет еще какое-то время находиться в состоянии затишья, поскольку динамика мировых бирж сейчас не имеет единой тенденции, а активность на них начнет стихать в преддверии новогодних каникул. Вероятно, что боковой тренд может перейти в локальный подъем на фоне приближающегося новогоднего ралли, отметил Е.ПШЕНИЧКИН. Ясно, что оно не будет иметь прежних масштабов, но совсем списывать данное явление нельзя, добавил он.