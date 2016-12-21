20 декабря ПриватБанк обработал 775 тысяч платежей предпринимателей и корпоративных клиентов

10:50, 21 декабря 2016
Финансы
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20 декабря ПриватБанк обработал более 775 тысяч платежей юридических лиц, предпринимателей и субъектов хозяйствования. 

УНИАН

Как сообщили в банке, платежи корпоративных клиентов и предпринимателей осуществлялись до 22-00 с учетом продления операционного дня СЭП НБУ. При этом, Государственная фискальная служба Украины сообщила, что не будет штрафовать налогоплательщиков - клиентов ПриватБанка из-за возможных нарушений сроков перечисления налоговых обязательств в бюджеты в период 19-20 декабря 2016 года.

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21 декабря все операции со счетами юридических лиц, субъектов хозяйственной деятельности осуществляются ПриватБанком в обычном режиме без ограничений. Также в обычном режиме банк обслуживает физических лиц - сеть отделений и терминалов самообслуживания банка принимают платежи без ограничений, банкоматная сеть ПриватБанка загружена наличными, сбои в работе банкоматов по техническим причинам не превышают 7% от общего количества работающих АТМ.

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