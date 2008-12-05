Минфин предлагает НБУ не продавать банкам валюту из резервов для наличных операций
Министр финансов Украины Виктор Пинзеник направил Национальному банку официальное обращение...
Министерство финансов Украины предлагает Национальному банку Украины прекратить продажу банкам валюты из резервов для обеспечения наличных операций (кроме снятия валютных депозитов и погашения валютных кредитов). Как говорится в сообщении Минфина, обнародованном в пятницу, такое предложение содержится в официальном обращении министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА к Национальному банку Украины (НБУ).
Министр также предлагает Нацбанку, для урегулирования обменного курса, ввести пост-аудит операций использования купленной на валютном рынке валюты. В частности, обязать банки предоставлять НБУ информацию об использовании валюты приобретенной для нужд клиентов (погашение валютных кредитов, снятие средств с валютных депозитов) с целью сопоставления объемов купленной и объемов ее использования.
Как сообщалось, в октябре-ноябре т.г. Нацбанк Украины для поддержания курса гривни использовал более 7 млрд. долл. золотовалютных резервов страны. В том числе, валюта продавалась банкам и для подкрепления пунктов обмена наличной валюты. При этом в указанный период, продажа валюты в обменниках отсутствовала. Банки это объясняли введением ограничений НБУ на отклонения от официального курса и уровня маржи, что делало валютообменные операции нерентабельными.