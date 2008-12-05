Страховое общество «Вексель» увеличит уставный капитал почти вдвое

Акционерное страховое общество «Вексель» намерено увеличить уставный капитал на 30 млн. грн. – до 63 млн. грн.

Об этом сообщается в издании «Ведомости Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» (№235).

Согласно сообщению, увеличение уставного капитала планируется провести путем дополнительного выпуска 30 млн. простых именных акций номинальной стоимостью 1 грн. каждая.

Частное размещение акций допэмиссии будет проводиться в два этапа: первый – с 12 января по 2 февраля 2009 года, второй – с 3 по 16 февраля 2009 года.

Вопрос увеличения уставного капитала планируется обсудить на общем собрании акционеров компании 17 декабря.

Справка УНИАН. АСО «Вексель» зарегистрировано в декабре 1995 года.

По итогам 2007 года чистая прибыль компании составила 34 млн. 079,8 тыс.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на 31 июля 2008 года основными акционерами компании являлись три физических лица, которым принадлежало 30,3218%, 33,032% и 30,5587%.