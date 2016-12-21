За сутки в Приватбанке оформлено почти 2 тысячи новых депозитов физлиц

За последние сутки в отделениях Приватбанка и Приват24 было оформлено 1 972 новых депозитных договора на сумму 37 миллионов гривен, 1,47 миллионов долларов и 382 тысяч евро.

Об этом сообщила пресс-служба банка. Все вклады физических лиц в Приватбанке, согласно принятому 20 декабря Верховной Радой закона, получили 100%-ную гарантию выплат, даже если сумма превышает 200 000 грн. Читайте такжеГонтарева озвучила сроки стабилизации Приватбанка Как сообщал УНИАН, 20 декабря ПриватБанк обработал свыше 775 тысяч платежей юридических лиц, предпринимателей и субъектов хозяйствования.

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