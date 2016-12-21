Вкладчикам "Артем-Банка" возобновили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 21 декабря возобновил выплаты вкладчикам ликвидируемого "Артем-Банка", сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, для получения средств вкладчики банка с 21 декабря по 3 февраля могут обращаться за выплатами в банки-агенты фонда "ПУМБ" или "Кредобанк", в зависимости от региона проживания.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 16 декабря начал ликвидацию "Артем-Банка" на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации финансового учреждения.

Фонд гарантирования вкладов физлиц 16 ноября ввел временную администрацию в "Артем-Банк" на основании решения Национального банка Украины о признании финучреждения неплатежеспособным.

Временная администрация была введена на один месяц – до 15 декабря 2016 года включительно, а временным администратором банка назначен Илья Лунь.

С начала текущего года "Артем-Банк" стал 16-м банком, который НБУ решил вывести с рынка.