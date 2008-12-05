Грузоперевалка в Одесском порту выросла на 10,4%

По оперативным данным, за январь-ноябрь текущего года объем перевалки грузов в Одесском морском торговом порту составил 31 млн. 608,8 тыс. тонн, что на 2 млн. 975,7 тыс. тонн, или 10,4%, больше, чем за аналогичный период 2007 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранссвязи.

Согласно сообщению, грузопереработка Одесского порта за ноябрь 2008 года увеличилась на 10,2 тыс. тонн, или 0,4%, по сравнению с ноябрем 2007 года – до 2 млн. 539,6 тыс. тонн.

По данным пресс-службы, за 11 месяцев 2008 года контейнерооборот в порту составил 532 тыс. 908 TEU – прирост 11,6%, за ноябрь перевалка контейнеров составила 53 тыс. 317 TEU, что превышает аналогичный показатель 2007 году на 6 тыс. 481 TEU, или 13,8%.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт (ОМТП) – один из лидеров Украины в своей отрасли. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 14 млн. тонн сухих грузов и 24 млн. тонн нефтепродуктов в год. Ежегодно порт перегружает около 30 млн. тонн грузов, из них около 15 млн. тонн наливных, включая нефть и нефтепродукты, сжиженный газ и растительные масла. Контейнерный терминал рассчитан на перегрузку более 300 тыс. контейнеров в год (TEU). На территории Карантинного мола действует свободная (специальная) экономическая зона «Порто-франко».

46 защищенных причалов общей протяженностью причальной линии более 9000 м позволяют принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн, длиной до 280 м и осадкой до 13 м.

Грузопереработка ОМТП за 2007 год составила 31,4 млн. тонн, что на 3,4 млн. тонн, или 12%, больше, чем в 2006 году. В 2006 году ОМПТ увеличил перевалку грузов на 4,3% – до 28,01 млн. тонн.