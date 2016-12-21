Основные цифры госбюджета-2017: курс гривни 27,2 за доллар при инфляции 8%

Верховная Рада Украины в ночь на 21 декабря приняла в целом подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% и заложенным ростом экономики также в 3%.

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За проект закона о государственном бюджете (№5000) проголосовали 274 депутата при необходимых 226 голосах.

Доходы госбюджета установлены на уровне 721,4 млрд грн, расходы – 790,4 млрд гривень. Предельный уровень дефицита установлен на уровне - 77,5 млрд грн.

В бюджете-2017 одобрены макропоказатели, которые предусматривают курс гривны на уровне 27,2 гривень за доллар, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга 66,8% ВВП. Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2017 года установлен в размере 1,717 трлн грн, гарантированного государством долга – 579,4 млрд грн, что в сумме составляет 2,296 трлн грн.

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В 2017 году прожиточный минимум устанавливается в размере с 1 января 2017 года – 1544 гривни, с 1 мая – 1624 гривни, с 1 декабря – 1700 гривень.

При этом минимальная заработная плата в 2017 году повышается до 3200 гривень, а в почасовом размере с 1 января – 19,34 гривни.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Кабинет министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украина в 4 часа утра 25 декабря 2015 года приняла закон Украины о государственном бюджете на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и с доходами 595 млрд грн. Курс гривни был заложен на уровне 24,1 за доллар.