Рада отменила пенсионный сбор при покупке валюты

Верховная Рада Украины 20 декабря отменила 2% пенсионный сбор при покупке иностранной валюты физическими лицами.

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Такая поправка была включена в «бюджетный» законопроект №5132 «О внесении изменений в Налоговый кодекс».

Документом вносятся изменения в закон "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование".

Депутаты исключили из доходов общего фонда госбюджета сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с покупки иностранной валюты в наличной форме.

Пресс-служба Нацбанка поприветствовала решение Верховной Рады, назвав его "важным шагом на пути к детенизации валютного рынка".

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что отмена пенсионного сбора будет принята отдельным законопроектом. Верховная Рада 1 ноября приняла в первом чтении законопроект, который отменяет уплату пенсионного сбора с покупки наличной валюты физическими лицами. В случае принятия законопроекта его нормы должны были заработать с 1 января 2017 года.

Справка УНИАН. Обязательный пенсионный сбор по операциям покупки валюты в наличной и безналичной форме по ставке 0,5% был введен для юридических и физических лиц в 2014 году Законом Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине». В начале 2015 года Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы» ставка сбора была повышена до 2%, при этом юридические лица и операции по безналичной покупке валюты были освобождены от уплаты сбора.