Правительство обеспечит экономический рост в 2017 году - Гройсман

Правительство в рамках выполнения государственного бюджета на 2017 год, принятого Верховной Радой в ночь на 21 декабря, обеспечит рост экономики и благосостояния граждан, сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Наша задача была - остановить кризис, определить приоритеты на 2017 год и с оптимизмом смотреть в будущее", - сказал Гройсман.

Он также сообщил, что после принятия бюджета правительство начнет разработку стратегического плана развития Украины на 2017-2020 годы.

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Как сообщал УНИАН, в начале ноября Кабинет министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украина в 4 часа утра 25 декабря 2015 года приняла закон Украины о государственном бюджете на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и с доходами 595 миллиарда гривень. Курс гривни был заложен на уровне 24,1 за доллар.