Гривня укрепилась на межбанке до 26,43 за доллар

В среду, 21 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,38/26,43 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,4352/27,4845 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4323/0,4343 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,4398 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 123 сделки на сумму 62,22 млн долл.