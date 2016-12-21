Гривня укрепилась на межбанке до 26,43 за доллар
15:00, 21 декабря 2016Финансы
310
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,4352/27,4845 грн/евро.
Иллюстрация REUTERS
В среду, 21 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,38/26,43 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
Читайте такжеОсновные цифры госбюджета-2017: курс гривни 27,2 за доллар при инфляции 8%
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,4352/27,4845 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4323/0,4343 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,4398 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 123 сделки на сумму 62,22 млн долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter