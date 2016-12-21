Сингапурский доллар упал до 7-летнего минимума

Сингапурский доллар упал к американской нацвалюте до минимального уровня с 2009 года, когда в мире был финансовый кризис, и падение может продолжиться, сообщает Росбалт.

"В ходе сегодняшних торгов днем курс составил 1,4506 сингапурского доллара за доллар США по сравнению с 1,4428 в начале сессии. Таким образом, сингапурский доллар достиг минимума с августа 2009 года", - говорится в сообщении.

Позднее он вернулся к отметке 1,4450 за доллар США. Ранее Центробанк Сингапура подозревали в интервенции с целью поддержки национальной валюты. Денежно-кредитное управление Сингапура отказалось комментировать ситуацию.

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Американская валюта резко выросла в стоимости по отношению к региональным валютам после неожиданной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Кроме того, Федеральная резервная система США на прошлой неделе удивила рынки, объявив, что, вероятно, повысит ставки трижды в следующем году. Ранее ожидалось, что ставка ФРС будет повышена дважды в 2017 году.

По мнению аналитиков, сингапурский доллар может продолжить снижение. При этом маловероятно, что он протестирует минимумы времен азиатского финансового кризиса, как валюта северного соседа Сингапура - Малайзии. Малайзийский ринггит упал до самого низкого уровня с 1998 года на фоне роста доллара и слабости национальной экономики.