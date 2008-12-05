К Новому году курс доллара снизится - банкир

К Новому года курс доллара немного снизится – до 7,1-7,45 грн./долл., считает директор казначейства банка «Хрещатик» Алексей КОЗЫРЕВ, сообщает пресс-служба банка.

«Думаю, население сдавать валюту начнет ближе к Новому году – это традиционный

период сброса валюты для покупки подарков», – сказал А.КОЗЫРЕВ.

По прогнозам банкира, на следующей неделе курс доллара на безналичном и наличном рынке будет держаться в пределах 7,2-7,6 грн. за 1 доллар США, если Национальный банк Украины не будет выходить на межбанк.

В противном случае, если Нацбанк сможет удовлетворять большую часть заявок, курс должен немного снизиться.