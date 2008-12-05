«Энерготрансинвест» стал банкротом
17:11, 05 декабря 2008Финансы
10
Открыта ликвидационная процедура
Хозяйственный суд Киева признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру ЗАО "Корпорация Энерготрансинвест" (Киев).
Об этом сказано в официальном сообщении, опубликованном в газете «Голос Украины» в пятницу.
Согласно сообщению, соответствующее постановление суд вынес 19 ноября.
Арбитражным управляющим назначен Ярослав ВАНЖУЛА
Справка УНИАН. ЗАО "Корпорация Энерготрансинвест" создано в 1997 году. Холдинг имеет активы в химической («Черниговкое химволокно», Черкасский «Азот»), строительной, аграрной и перерабатывающей отраслях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter