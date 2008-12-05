«Энерготрансинвест» стал банкротом

Хозяйственный суд Киева признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру ЗАО "Корпорация Энерготрансинвест" (Киев).

Об этом сказано в официальном сообщении, опубликованном в газете «Голос Украины» в пятницу.

Согласно сообщению, соответствующее постановление суд вынес 19 ноября.

Арбитражным управляющим назначен Ярослав ВАНЖУЛА

Справка УНИАН. ЗАО "Корпорация Энерготрансинвест" создано в 1997 году. Холдинг имеет активы в химической («Черниговкое химволокно», Черкасский «Азот»), строительной, аграрной и перерабатывающей отраслях.