В Харькове утвердили бюджет города на следующий год

Как передает корреспондент УНИАН, бюджет Харькова на 2017 год утвержден на сессии сегодня, 21 декабря.

По словам директора департамента бюджета и финансов горсовета Татьяны Таукешевой, которая представляла бюджет, общий объем доходов бюджета установлен на уровне 10 млрд 993,6 млн грн, из них собственные доходы города – 6 млрд 721,3 млн грн, трансферты – 4 млрд 272,3 млн грн.

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Часть финансовых ресурсов города формируется за счет целевых трансфертов, передаваемых из госбюджета в бюджет Харькова. Образовательная (875,5 млн грн) и медицинская (1 млрд 237,1 млн грн) субвенции, а также реверсная дотация в размере 193 млн грн учтены на уровне объемов, определенных в Государственном бюджете на 2017 год.

На реализацию государственных социальных программ бюджету Харькова (через областной бюджет) предусматриваются субвенции в сумме 2 млрд 156,6 млн грн, в том числе на предоставление льгот и субсидий населению – 1 млрд 134,7 млн грн и выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, выплату помощи на детей-сирот – 1 млрд 021,9 млн грн.

Прогнозный объем расходов бюджета города на 2017 год (с учетом кредитования) рассчитан в объеме 10 млрд 729,8 млн грн, в том числе по общему фонду – 8 млрд 412,9 млн грн, по специальному фонду – 2 млрд 316,9 млн грн. По сравнению с бюджетом 2016 года, расходы планируется увеличить на 2 млрд 231 млн грн, или в 1,3 раза.

Расходы бюджета города на 2017 год сохранят социальную направленность. На финансирование социально-культурной сферы запланировано 6 млрд 690,7 млн грн, или 62,4% общего объема расходов бюджета города.

За счет бюджетных средств в 2017 году планируется реализация мероприятий в рамках 33 городских целевых программ на общую сумму 7 млрд 245,3 млн грн.

На образование бюджетом города Харькова на 2017 год предусмотрено 2 млрд 423,7 млн грн, из них средства субвенции из государственного бюджета составляют 875,5 млн грн. По сравнению с плановыми показателями 2016 года, расходы на образование увеличены на 52,5%, в том числе за счет бюджета города – в 2 раза.

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По словам Таукешевой, в настоящее время остается не урегулированным вопрос финансирования профессионально-технических учебных учреждений. В результате, в бюджете города на их содержание (без учета средств образовательной субвенции) предусмотрено 192,3 млн грн.

Объем расходов на здравоохранение в 2017 году запланирован в сумме 1 млрд 496,7 млн грн, из них средства медицинской субвенции составляют 1 млрд 237,1 млн грн.

Одним из приоритетных направлений бюджета города остается социальная защита и социальное обеспечение наиболее уязвимых слоев населения. Объем финансирования на реализацию данной программы составляет 181,4 млн грн. По сравнению с показателями 2016 года расходы увеличены в 1,2 раза, или на 26,3 млн грн. В 2017 году будет продолжено предоставление услуг по льготному проезду в метрополитене и наземном электротранспорте студентам, учащимся школ и лицам, имеющим особые заслуги перед страной. На это предусмотрено 52 млн 997 тыс. грн.

На реализацию программы «Молодежь Харькова» выделено 44,5 млн грн.

Расходы на физическую культуру и спорт в бюджете города исчислены в сумме 199,8 млн грн, что на 99,7 млн грн, или в 2 раза, больше плановых показателей 2016 года.

На культуру запланированы расходы в сумме 454,3 млн грн, что на 188,6 млн грн, или в 1,7 раза, больше плановых показателей 2016 года. На комплексную реконструкцию Харьковского зоопарка предусмотрено 100 млн грн.

Расходы на финансирование сферу ЖКХ предусмотрены в сумме 1 млрд 940,4 млн грн. По сравнению с плановыми показателями 2016 года, финансирование этой отрасли возрастает в 1,2 раза, или на 348,2 млн грн.

На комплексное финансирование дорожного хозяйства направлено 642,7 млн грн. В 2017 году предусматриваются масштабные работы по ремонту внутриквартальных дорог: на 180 объектов будет выделено 90,8 млн грн.

На проведение ремонта дорожного полотна транспортных магистралей предусмотрено 216,2 млн грн. Расходы на строительство и реконструкцию дорог запланированы в сумме 111,7 млн грн.

Также из бюджета города выделяется 60 млн грн на капремонт 40 трамвайных вагонов, 20 млн грн – на приобретение троллейбусов.

Расходы на развитие инфраструктуры города запланированы в сумме 434,3 млн грн. В частности, бюджетные средства будут направлены на реконструкцию трамвайных путей и переездов, контактных сетей – 143,6 млн грн; реконструкцию зданий под центры административных и социальных услуг – 92,5 млн грн; строительство, перекладку и санацию водопроводных, канализационных и тепловых сетей – 66,1 млн грн; реконструкцию жилого фонда – 16,2 млн грн и пр.

На продолжение строительства третьей линии метрополитена от станции «Метростроителей» до станции «Одесская» планируется направить 250,8 млн грн.