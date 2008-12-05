”Ощадбанк” и ”Укрэксимбанк” выбраны резервными банками

Государственное ипотечное учреждение выбрало государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" в качестве резервных банков по обслуживанию платежей по ипотечным кредитам, права требования по которым приобретены Государственным ипотечным учреждением (ГИУ). Об этом говорится в сообщении ГИУ, обнародованном в пятницу.

«Отбор резервных банков был осуществлен с целью обеспечения стабильности поступлений указанных платежей, в случае невозможности первичного кредитора, который выдал такой кредит, обслуживать его по причинам ухудшения его финансового состояния и платежеспособности», - говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба указывает, что бесперебойность поступления платежей гарантирует надлежащее выполнение ГИУ своих обязательств перед инвесторами, которые являются владельцами эмитированных ГИУ ценных бумаг. С другой стороны, внедрение резервного обслуживания ипотечных кредитов создает удобные условия для надлежащего выполнения заемщиками их обязательств по ипотечным кредитам.

Как сообщалось, по состоянию на 1 декабря 2008 года система рефинансирования ГИУ насчитывала 78 банков-партнеров, с которыми заключены генеральные договора о рефинансировании и обслуживании ипотечных кредитов.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета Министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина. Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

В 2007 году объемы рефинансирования ГИУ увеличились более чем в 11,1 раза – до 1,110 млрд. грн.