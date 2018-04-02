Цена на газ: экономика и политика неразделимы

Руководитель аналитического отдела инвестиционной группы «Сократ» Константин Степанов проанализировал ситуацию и высказал свои прогнозы относительно дальнейшего ее развития (интервью).

Какие основные факторы повлияют на итоги «газовых» переговоров Украины и России? При рассмотрении вопроса о цене на газ для Украины в текущих реалиях приходится учитывать политические и экономические составляющие, которые прямо влияют на конечную цену на газ в 2009 году. К сожалению, экономические взаимоотношения по газовому вопросу между Украиной и Россией в лице НАК «Нафтогаз» и ОАО «Газпром» без учета политических аспектов рассматривать нельзя, да и просто невозможно.

В какой ситуации, по Вашему мнению, находится сейчас «Нафтогаз»? В начале октября «Нафтогаз» и «Газпром» подписали соглашение о переходе на рыночные цены на газ до 2012 года. Спустя месяц «Газпром» “обнаружил” долг «Нафтогаза» перед эксклюзивным поставщиком газа в Украину «РосУкрЭнерго» в размере 2.4 млрд. долларов, который потребовали погасить до конца 2008 года, чтобы перейти к прямым поставкам газа в Украину с 1 января на основе октябрьских договоренностей. Чтобы начать гасить долг, «Нафтогазу» требуются значительные суммы в валюте, которую на текущий момент попросту неоткуда взять на рынке. Компании с трудом удалось купить 100 млн. долларов, а затем еще 200 млн.долларов для погашения сентябрьского долга. Следует отметить, что в бюджете «Нафтогаза» на 2008 год заложен курс 5,05 грн./долл., хотя на текущее погашение 100 млн. долларов государственной компании пришлось приобретать остро необходимую валюту у Нацбанка уже по курсу 6,4 грн./долл. В условиях низкой ликвидности и курсовой нестабильности очень сложно прогнозировать дальнейшие действия «Нафтогаза» и трудности, которые ждут компанию в ходе поиска средств. Политическая нестабильность в стране, ежегодные выборы в Раду, многочисленные отставки и назначения на протяжении последних нескольких лет, перекладывание ответственности в государстве по решению газовых вопросов, безусловно, ослабляют позиции Украины в переговорных процессах с Россией.

Тем не менее, есть все же и другая, не менее важная составляющая данной проблемы - экономическая? Если говорить об экономической составляющей вопроса, то она будет зависеть от нескольких факторов. Текущая цена на газ, закупаемый «Нафтогазом» через «РосУкрЭнерго» на границе с Россией, составляет 179,5 долларов за тыс.куб.м. В данный момент ведутся переговоры «Газпрома» со среднеазиатскими поставщиками, в частности с Туркменистаном, о поставках газа в Украину по цене менее 300 долларов за тыс. куб. м. Как закончатся эти переговоры, пока сложно предсказать. Предложенная «Газпромом» формула по формированию цены газа, которая привязывается к стоимости мазута, газойля с определенными коэффициентами, привязка к котировкам Platts, потребовала дополнительного разъяснения со стороны «Нафтогаза». Текущая мировая цена на нефть марки Brent колеблется в пределах 45-50 долларов, при этом следует учесть, что при определении год назад нынешней цены на газ в 179,5 долл. за тыс. куб. м цена на нефть находилась на уровне 79 долл. «Газпром» стремится сохранить текущую ставку на транзит газа по территории Украины и предлагает предоплату за транзит в счет погашения долга, что, по нашему мнению, скорее всего и произойдет, тем самым ставка за транзит останется такой же, как и в 2008 году. В сложившейся экономической ситуации, когда потребление газа в Украине уже упало и будет продолжать свое падение в 2009 году, у «Нафтогаза» нет расчетов относительно необходимого количества газа для Украины на следующий год, отсутствует внятная политика НБУ по прогнозу обменного курса, при этом, что самое важное, полностью отсутствует четкая выработанная общая позиция в переговорном процессе с «Газпромом».

Пойдет ли «Газпром» на уступки? Учитывая экономическо-политическую ситуацию, Россия, в лице «Газпрома», будет диктовать свои условия по определению окончательной цены. Вероятно, у «Газпрома» подготовлены несколько вариантов по ее расчету, и какой из них станет итоговым, будет зависеть от результатов переговоров с поставщиками газа из Туркмении, Узбекистана и Казахстана, а также от политических взаимоотношений накануне подписания договора между Украиной и Россией. В период кризиса маловероятно, что «Газпром» пойдет на какие-либо уступки Украине, скорее он будет отстаивать свои интересы по пополнению бюджета от экспортируемого голубого топлива, в первую очередь, по выгодной для себя цене. Также «Газпрому» необходимо будет делать значительные инвестиции для разработки новых и поддержке действующих месторождений. В связи со значительным падением цен на нефть, по нашим оценкам, базовая цена газа для Украины на границе с Россией может быть на уровне 200-230 долларов за тыс.куб.м. В случае роста стоимости азиатского газа цена может быть увеличена до 250-290 долларов за тыс.куб.м, в случае напряжения политической обстановки цена может вырасти до 350-400 долларов за тыс. куб. м, что было озвучено ранее представителями «Газпрома». Последний вариант следует рассматривать как маловероятный, но все же возможный.

Как, по Вашему мнению, завершатся переговоры «Нафтогаза» и «Газпрома»?

По заявлениям того же «Газпрома», цена для европейских потребителей в 2009 году будет снижаться. Поставки газа в Европу будут осуществляться ориентировочно по цене 350-400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас цена тысячи кубометров российского газа для Европы колеблется в пределах 460 – 520 долларов. Со стороны «Нафтогаза» потребуется много усилий, чтобы цена на газ была основана исключительно на экономических факторах, без сильного влияния политических аспектов в условиях и так непростых взаимоотношений двух государств, но договариваться придется, идя на взаимные уступки.

Олег Коберник (УНИАН)