В Нацбанке говорят, что ситуация на валютном рынке остается стабильной

Ситуация на валютном рынке остается стабильной после проведения Национальным банком валютной интервенции 20 декабря.

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Об этом говорится в комментарии заместителя председателя Национального банка Украины Олега Чурия.

Чурий отметил, что в целом фундаментальные рыночные факторы пока являются благоприятными для валютного рынка. Благодаря дальнейшему поступлению выручки от экспорта зерновых на рынке сохраняется достаточно высокое предложение валюты. Также этому способствует ценовая конъюнктура на другие товары украинского экспорта, в частности, сталь и железную руду.

"В то же время в случае, если временные факторы вновь начнут определять ситуацию на валютном рынке, Национальный банк готов к сглаживанию чрезмерных колебаний. Напоминаем, объем международных резервов составляет 15,4 млрд долл. США. Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины не видит фундаментальных угроз для валютного курса в связи с национализацией крупнейшего в стране банка «ПриватБанк».

20 декабря Нацбанк в рамках поддержания стабильности на валютном рынке и недопущения кризисных явлений провел аукцион по продаже иностранной валюты, продав участникам рынка 28,4 млн долл. Курс отсечения составил 26,45 грн за доллар. По результатам аукциона максимальный курс составил 26,50 грн за долл., минимальный – 26,45 грн за долл., а средневзвешенный курс – 26,46 грн за долл.