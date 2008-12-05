Доллар подорожал

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту продолжили свой рост – с 7,4450/7,5450 грн. (открытие) до 7,5500/7,5900 грн. (закрытие), сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг». НБУ снова принял решение на рынок не выходить.

Рублевый рынок открылся на уровне 0,2580/0,2665 грн., а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2615/0,2650 грн. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль повысился и составил 28,0338 (+0,0530) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2766/1,2768 долл. США, а к 15:10 упали 1,2694/1,2696 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,5150/9,6355 грн., к 11:00 цены ушли вверх - 9,5810/9,6765 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH установились на значениях 9,5815/9,6385 грн.