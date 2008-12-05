Ющенко обеспокоен отсутствием реального проекта бюджета

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен тем, что правительство до сих пор не предложило реалистичного законопроекта о государственном бюджете на следующий год. Об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК в интервью телеканалам «1+1» и «Интер», сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, во время интервью телеканала «Интер» А.ШЛАПАК передал позицию главы государства, который обеспокоен тем, что правительство до сих пор не предложило реалистичного законопроекта о государственном бюджете на следующий год.

«Президент несколько раз обязывал Кабинет Министров подготовить наконец реальный бюджет, который базировался бы не на том видении развития экономики, которое мы имели несколько месяцев назад, а на том, что мы имеем на сегодня», - сказал первый заместитель главы Секретариата.

Он напомнил об указе Президента «О дополнительных мерах по преодолению финансового кризиса в Украине» от 17 ноября, в соответствии с которым Кабинет Министров должен был внести в двухнедельный срок доработанный проект закона о Государственном бюджете Украины на 2009.

Вместо этого, констатировал А.ШЛАПАК, правительство продолжает затягивать бюджетный процесс с тем, чтобы не иметь главного финансового документа к концу текущего года. В случае осуществления такого сценария, предупредил первый заместитель главы Секретариата, возникнет разбалансирование в сфере государственных финансов.

«Мы будем иметь абсолютно несбалансированный главный финансовый документ страны, поскольку прожить по старому бюджету в новых условиях будет практически невозможно, а тем более, в условиях кризиса», - сказал А.ШЛАПАК.

Согласно информации пресс-службы, основными темами разговора с «1+1» стали ситуация в банковской системе и валютный курс. Отдельно были обсуждены результаты сотрудничества с Международным валютным фондом.

А.ШЛАПАК подтвердил, что меры, предпринимаемые украинскими правительственными институтами, в частности, Национальным банком, для преодоления последствий мирового финансового кризиса получили позитивную оценку миссии МВФ в Украине.

«МВФ является большим оптимистом относительно того, как нам удастся урегулировать ситуацию», - сказал А.ШЛАПАК.

Интервью выйдет в эфир «1+1» в итоговом выпуске новостей ТСН в воскресенье, 7 декабря, в 19:30. В эфире телеканала «Интер» интервью будет показано в итоговом информационном выпуске «Подробности недели» в воскресенье, 7 декабря, в 20:00.