Первый вице-премьер-министр назвал основу экономического роста в 2017 году

Основой экономического роста Украины в следующем году станет увеличение объемов экспорта отечественных товаров на внешние рынки и привлечение иностранных инвестиций.

Читайте такжеОсновные цифры госбюджета-2017: курс гривни 27,2 за доллар при инфляции 8%

Об этом в ходе заседания правительства сказал первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

«По подсчетам Минэкономразвития, валовой внутренний продукт Украины в 2017 году вырастет на 3%. Мы думаем, что это будет как минимум. Основой этого роста должны стать экспорт и инвестиции», - сказал он.

Кубив отметил, что за 9 месяцев 2016 года объем украинского экспорта составил 32,3 млрд долл., но, по его мнению, Украина должна работать над увеличением этого показателя. Для развития этого направления украинское правительство намерено разработать ряд решений для бизнеса.

«Одним из таких решений является разработка экспортной экосистемы, над которой работает Минэкономразвития и команда торгового представителя Натальи Микольской», - отметил Кубив.

По словам вице-премьер-министра, Минэкономразвития также инициировало создание Офиса по продвижению экспорта, который является консультативно-совещательным и технологическим учреждением.

«Создание Офиса по продвижению экспорта было включено в программу деятельности правительства на 2016 год. Мы выполнили это задание, это основной инструмент донорской поддержки бизнеса», - добавил Кубив.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в ночь на 21 декабря приняла в целом подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% и заложенным ростом экономики также в 3%.

Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя по предыдущему проекту. Расходы в обновленном проекте установлены в сумме 790,4 млрд грн, что также на 15,1 млрд грн больше предыдущего показателя. Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне - 77,5 млрд грн.

Как и ранее, предельный объем государственного долга на 31 декабря 2017 года установлен в размере 1,717 трлн грн, гарантированного государством долга – 579,4 млрд грн, что в сумме составляет 2,296 трлн грн.

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, предусматривающий рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 трлн грн, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1%, курс гривни на уровне 27,2 грн за доллар.