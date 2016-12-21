Январские пенсии выплатят в декабре - Кабмин выделил 10 миллиардов

Кабинет министров Украины выделил 10 млрд грн для обеспечения выплат пенсий в декабре текущего года тем пенсионерам, которые традиционно получают выплаты в начале января.

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Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева по итогам заседания правительства.

«Правда, выплатят в конце декабря тем, кто получает (пенсии - УНИАН) в январе. 10 млрд сегодня утвердили», - сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, средний размер ежемесячных пенсионных выплат в Украине составляет порядка 20 млрд грн. Кабинет министров Украины вслед за повышением минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн намерен найти решение для повышения пенсий, однако ключевой задачей в сфере пенсионного обеспечения является снижение дефицита Пенсионного фонда.