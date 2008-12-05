«Краснолучская» арендует фабрику «Новопавловская»

18:58, 05 декабря 2008
Финансы
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Разрешение АМК

Антимонопольный комитет Украины разрешил ЗАО «Горно-обогатительная фабрика «Краснолучская» (Красный Луч, Луганская обл.) арендовать целостный имущественный комплекс обогатительной фабрики «Новопавловская» (Красный Луч, Луганская обл.), которая является обособленным подразделением госпредприятия «Углеобогащение».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Справка УНИАН. Групповая обогатительная фабрика «Новопавловская» ранее входила в состав ГП «Донбассантрацит». С декабря 2007 года включена в состав госпредприятия «Углеобогащение».

ЗАО «Горно-обогатительная фабрика «Краснолучская» создано в 2002 году, специализируется на обогащении антрацитов разных марок. ГОФ контролирует ООО «Укрпромметал» (Луганск). 

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