«Краснолучская» арендует фабрику «Новопавловская»

Антимонопольный комитет Украины разрешил ЗАО «Горно-обогатительная фабрика «Краснолучская» (Красный Луч, Луганская обл.) арендовать целостный имущественный комплекс обогатительной фабрики «Новопавловская» (Красный Луч, Луганская обл.), которая является обособленным подразделением госпредприятия «Углеобогащение».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Справка УНИАН. Групповая обогатительная фабрика «Новопавловская» ранее входила в состав ГП «Донбассантрацит». С декабря 2007 года включена в состав госпредприятия «Углеобогащение».

ЗАО «Горно-обогатительная фабрика «Краснолучская» создано в 2002 году, специализируется на обогащении антрацитов разных марок. ГОФ контролирует ООО «Укрпромметал» (Луганск).