Темпы роста ВВП упадут до 10% – Инэко-инвест

В случае девальвации гривни до уровня 8-10 грн. за доллар, в 2009 году украинскую экономику ждет полномасштабный финансово-экономический упадок с падением темпов роста ВВП до 10% при незначительной деловой активности и недоступности каких-либо займов.

Об этом сообщил УНИАН генеральный директор ЗАО "КУА "ИНЭКО-ИНВЕСТ" Олег МОРКВА.

По его мнению, для того чтобы Украина в 2009 году показала умеренный спад в экономике на уровне 3-5% от ВВП, необходимо чтобы уже в декабре американский доллар на среднесрочную перспективу стабилизировался на уровне 7,1-7,6 грн.

По словам О.МОРКВЫ, ограниченность ресурсов у государства для поддержки внутреннего товаропроизводителя при минимальных возможностях финансирования операционной деятельности украинских предприятий за счет кредитных и инвестиционных средств потенциально может привести к долгосрочному и системному спаду в экономике.

По мнению гендиректора О.МОРКВЫ, данный сценарий возможен, прежде всего, в случае дальнейшей значительной девальвации национальной денежной единицы (до 30% от уровня конца 2008 года), что еще больше увеличит долговую нагрузку на предприятия, ведя их не только к убыткам, но и банкротству, невыполнению госбюджета по доходам и фактическому дефолту страны по ранее взятым ею обязательствам.

"Украинским политикам еще в текущем году необходимо приложить максимум усилий, чтобы финансово-экономический кризис у нас в стране в 2009 году прошел как можно мягче, а депрессия в экономике не оказалась долгосрочной", – отметил эксперт.