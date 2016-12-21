Украина продлит пошлины на российские товары - вице-премьер Кубив

Украина намерена продлить на 2017 год режим применения пошлин к российскому импорту, введенный в конце 2015 года в ответ на агрессию России против Украины.

Читайте такжеВ Украине вступило в силу эмбарго на российские товары до конца 2017 года

Об этом в ходе брифинга в правительстве сказал первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

«Это вопрос актуальный, все будет сделано в соответствии с законодательными процедурами», - сказал Кубив, добавив, что у Украины «очень четкое отношение к агрессору».

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года Кабинет министров Украины по предложению Министерства экономического развития и торговли Украины ввел импортные пошлины на российские товары, а также запрет на импорт ряда товарных групп, включая продовольствие, продукты химической промышленности и железнодорожное оборудование.

Как отмечал на тот момент премьер-министр Украины Арсений Яценюк, решение правительства – это «зеркальные меры» против незаконных действий российской стороны. Тогда, в декабре 2015 года, Россия анонсировала жесткие торговые меры в отношении Украины из-за нежелания Киева откладывать введение в действие Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение вступило в силу 1 января 2016 года.