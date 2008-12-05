Более 500 тысяч американцев потеряли работу

533 тысячи рабочих мест было сокращено в ноябре. Об этом говорится в докладе департамента труда США, обнародованном в пятницу. Такое масштабное сокращение кадров является крупнейшим за последние 34 года.

Уровень безработицы в США увеличился до 6,7%, по сравнению с ноябрем прошлого года и является самим высоким за последние 15 лет.

От сокращений больше всего пострадали работники заводов, строительных компаний, финансовых учреждений, заведений торговли, развлечений и гостиничного бизнеса. Сектора, где почти не было сокращений - это правительственные учреждения, образовательные и медицинские заведения.

Экономисты назвали цифры, обнародованные Департаментом труда, доказательством углубления рецессии в стране.

Новоизбранный президент США Барак ОБАМА, комментируя ситуацию отметил, что катастрофическое состояние рынка труда требует решительных действий правительства и граждан. «Нет быстрых решений для этого кризиса, который нарастал несколько последних лет, и скорее всего, ситуация еще ухудшится, перед тем, как наступит улучшение», - сказал Б.ОБАМА.