Украина проявит жесткость относительно ВТО

Украина будет придерживаться жесткой позиции во время проведения переговоров относительно вступления новых членов во Всемирную торговую организацию.

Об этом идет речь в распоряжении №1509 от 3 декабря т.г. о мерах по уменьшению негативного сальдо во внешней торговле.

Исходя из документа, прежде всего, жесткость позиции должна соблюдаться в вопросах, которые влияют на расширение рынков сбыта товаров отечественного производства.

Напомним, Украина как член ВТО входит в состав рабочих групп по вступлению в эту организацию ряда стран СНГ, в том числе и России.

Ранее в Министерстве экономики заявляли, что Украина планировала войти в состав рабочих групп по вступлению в ВТО стран, являющихся крупнейшими торговыми партнерами Украины, в частности, Ирака, Ливии, Алжира и Афганистана.

Как сообщал УНИАН, 16 мая т.г. Украина официально стала членом Всемирной торговой организации. С момента вступления Украины в ВТО страна получает такие преимущества, как улучшение условий торговли с 151 страной мира, на долю которых приходится свыше 95% мировой торговли.