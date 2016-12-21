Гривня закрыла межбанк на уровне 26,47 за доллар

В среду, 21 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,42/26,47 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5983/27,6399 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4335/0,4344 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4294 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 432 сделки на сумму 230,56 млн долл.