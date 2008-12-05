«Петрокоммерц-Украина» реорганизуется в ОАО

Акционеры ЗАО «Банк «Петрокоммерц-Украина» решили реорганизоваться в открытое акционерное общество.

Об этом сказано в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР, со ссылкой на решение собрания акционеров от 5 декабря т.г.

Справка УНИАН. ЗАО «Банк «Петрокоммерц-Украина» основано в 1996 году (до 2002 года – АКБ «Авиатекбанк»).

Объем кредитного портфеля банка на 1 июля т.г. составил 603,556 млн. грн., обязательства – 579,194 млн. грн., собственный капитал – 149,37 млн. грн., уставный капитал – 113,04 млн. грн.

Прибыль банка по итогам первого полугодия т.г. составила 1,536 млн. грн.

На начало июля 2008 года ОАО «Банк «Петрокоммерц» (Россия) владело 90,06% акций ЗАО «Банк «Петрокоммерц-Украина».