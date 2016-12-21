Украина продлила до конца 2017 года действие ввозной пошлины на товары из России

Украина продлила до конца 2017 года действие ставок ввозной пошлины на импорт товаров, страной происхождения которых является Россия.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Такое решение было принято в ответ на введение Российской Федерацией соответствующих торговых запретов и ограничений в отношении Украины. С 1 января 2016 действует перечень украинской продукции, при ввозе которой в одностороннем порядке взимаются пошлины в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Также следует отметить, что Российская Федерация приостановила действие договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины», - говорится в сообщении.

При этом в Минэкономразвития отметили, что решение о продлении действия ставок ввозных таможенных пошлин на российские товары является частью комплексного противодействия экономической агрессии РФ против Украины. Кроме того, Украина продолжает требовать отмены неправомерных ограничительных мер в рамках Всемирной торговой организации.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года Кабинет министров Украины по предложению Министерства экономического развития и торговли Украины ввел импортные пошлины на российские товары, а также запрет на импорт ряда товарных групп, включая продовольствие, продукты химической промышленности и железнодорожное оборудование.

Как отмечал на тот момент премьер-министр Украины Арсений Яценюк, решение правительства – это «зеркальные меры» против незаконных действий российской стороны. Тогда, в декабре 2015 года, Россия анонсировала жесткие торговые меры в отношении Украины из-за нежелания Киева откладывать введение в действие Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение вступило в силу 1 января 2016 года.