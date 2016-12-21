Совет НБУ принял денежно-кредитную политику на 2017 год

Совет Национального банка Украины во время своего заседания принял основные принципы денежно-кредитной политики на 2017 год, поддерживающие усилия правления центробанка по снижению инфляции.

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Об этом говорится в сообщении главы Cовета Национального банка Украины Богдана Данилишина, размещенном на странице в Facebook.

"Нам удалось найти баланс мнений, выбрать приоритеты и сформировать качественный документ. Главное - реализация Основных принципов денежно-кредитной политики на 2017 год должна способствовать восстановлению экономического роста в Украине темпами, определенными в прогнозах правительства и Национального банка Украины», - цитируются в сообщении слова Данилишина.

Согласно сообщению, совет НБУ, опираясь на требования статьи 6 Закона «О Национальном банке Украины», признал приоритетной целью денежно-кредитной политики обеспечение ценовой стабильности. То есть, приоритетом деятельности Правления Национального банка Украины должно быть снижение инфляции (по индексу потребительских цен) к однозначному показателю и удержание его на таком уровне в среднесрочной перспективе.

По мнению Совета регулятора, именно низкая и стабильная инфляция является важнейшим условием и вкладом в устойчивый экономический рост в Украине. Низкая инфляция является общественным благом, от нее выигрывают и предприятия, и население, и государство.

Совет Национального банка Украины отмечает, что в соответствии с законодательными требованиями Национальный банк Украины должен выполнять свои основные функции: способствование финансовой стабильности и соблюдению устойчивых темпов экономического роста.

"Национальный банк будет продолжать придерживаться режима плавающего обменного курса. В то же время, это не означает его неконтролируемость. Ведь устранение избыточных курсовых колебаний - это предпосылка и ценовой и финансовой стабильности. При этом со временем планируется, что влияние Национального банка на обменный курс будет исключительно опосредованным путем применения рыночных механизмов, таких как процентная политика. Роль валютных интервенций постепенно будет сокращаться по мере снятия административных ограничений и углубления валютного рынка. Однако, этот процесс валютной либерализации должен быть постепенным, чтобы не повредить выполнению целей по ценовой и финансовой стабильности", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, правление Национального банка Украины представило совету регулятора предложения к Основным принципам денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу, которые совет рассмотрел на своем заседании 21 декабря.

Среднесрочная цель по инфляции в проекте установлена на уровне 5%, в том числе по итогам 2017 года инфляция снизится до 8%, 2018 года – до 6%, 2019 и в дальнейшем - 5%.