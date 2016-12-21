Новый глава ПриватБанка заявил об успешной стабилизации банка

ПриватБанк работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений. Об этом заявил председатель правления банка Александр Шлапак в обращении к клиентам и работникам банка, размещенном на страничке финучреждения в Facebook.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, мы с успехом справились с задачей стабилизации и сохранения крупнейшего украинского банка, минимизации панических настроений среди клиентов банка», - подчеркнул он.

По словам Шлапака, государство с самого начала процесса национализации активно поддержало банк.

«У нас есть возможность оперативно пополнять наличные в банкоматной сети и кассах банка по всей Украине. Вчера Верховная Рада приняла закон о дополнительных гарантиях вкладчикам «ПриватБанка». И уже сегодня цифры и статистика работы банка говорят о том, что ситуация стабилизировалась и сверхлимитная поддержка банка со стороны владельцев и регулятора, надеюсь, в будущем не понадобится», - подчеркнул председатель правления банка.

Он сообщил, что электронный банк «Приват24», другие банковские сервисы работают стабильно и останутся доступными клиентам.

«Мы не будем снижать лимиты кредитования корпоративных клиентов, а наоборот, увеличим возможности финансирования их за счет дальнейшего развития программы поддержки предпринимательства КУБ», - пообещал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Как отмечал министр финансов Александр Данилюк, «ПриватБанк» продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.

19 декабря Нацбанк предоставил национализированному «ПриватБанку» кредит рефинансирования на 15 млрд грн.