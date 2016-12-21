Боевики не подписали договор о возврате долгов за воду для оккупированных территорий

Об этом по итогам заседания Трехсторонней контактной группы сообщила в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер .

Читайте такжеПредставители Трехсторонней контактной группы озвучили условия проведения выборов на Донбассе

«Украинская сторона проводила системную работу по восстановлению расчетов за поставленную на территорию ОРДЛО воду. В рамках правового поля Украины создано предприятие «Источник новой жизни». Благодаря этому будут решаться вопросы погашения задолженности ОРДЛО за поставленную воду в период с января 2015 по декабрь 2016 года. Однако от ОРДЛО договор до сих пор не подписан», - написала Олифер.

По ее словам, в экономической подгруппе обсуждались вопросы восстановления инфраструктуры Донбасса и обеспечения режима безопасности.