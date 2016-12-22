Нацбанк укрепил официальный курс гривни на несколько копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2642.9366 (21 декабря – 2647.0481)

100 EUR – 2754.2042 (21 декабря – 2743.4007)

10 RUR – 4.3249 (21 декабря – 4.2835)

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,42/26,47 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,5983/27,6399 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4335/0,4344 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4294 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 432 сделки на сумму 230,56 млн долл.