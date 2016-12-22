Бегство капитала продолжается: из России вывели еще $19 миллиардов

В России продолжается активный вывод денежных средств за пределы страны. Как сообщает Центробанк РФ, сумма денежных переводов физических лиц в дальнее зарубежье составила 6,2 млрд долларов в третьем квартале и 18,5 млрд долларов с начала года. За весь 2015 год было переведено 18,57 млрд долларов.

Читайте такжеВласти России снова ухудшили прогноз роста экономики страны

Самой популярной страной для хранения денег для россиян продолжает оставаться Швейцария. В третьем квартале сюда было выведено из России 837 млн долларов, за 9 месяцев - 3,762 млрд, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года, передает «Немецкая волна».

Вторым важным направлением бегства капитала является Латвия: в третьем квартале в эту страну из России было выведено 519 млн долларов, с начала года - 1,5 млрд долларов. По сравнению с 2015 годом, объемы переведенных средств остались на прежнем уровне.

Почти на треть - до 1,3 млрд долларов за три квартала - увеличился объем денежных переводов в Китай (627 миллионов в третьем квартале). Однако, в отличие от других стран, около треть таких операций осуществляют не граждане РФ.

Рекордный объем вывода средств из России статистика ЦБ зафиксировала в 2014 году - за год в страны дальнего зарубежья было переведено 49,825 млрд долларов.