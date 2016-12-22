Суд арестовал $600 тысяч по делу о масштабном хищении в "Укргазбанке"

Районный суд г. Киева наложил арест на 600 тыс. долларов США, которые были изъяты в ходе обысков в уголовном производстве по фактам присвоения кредитных средств экс-должностными лицами государственного «Укргазбанка», сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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В ГПУ напомнили, что правоохранители осуществляют предварительное расследование в уголовном производстве по фактам присвоения кредитных средств бывшими должностными лицами указанного банка в размере 140 млн грн. В указанном уголовном производстве расследуется деятельность должностных лиц АБ «Укргазбанк» в период 2008-2010 годов.

"На денежные средства в наличной форме в сумме почти 600 тыс. долларов США, которые были изъяты в банковской ячейке независимого оценщика, который проводил оценку залогового имущества по инициативе Генеральной прокуратуры Украины Печерским районным судом Киева наложен арест", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря Генеральная прокуратура, Национальная полиция и Служба безопасности Украины в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по фактам присвоения кредитных средств должностными лицами «Укргазбанка» в размере 140 млн грн провели обыски. Дело против бывших должностных лиц "Укргазбанка" открыто по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 УК - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, и присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах. В указанном уголовном производстве расследуется деятельность бывших должностных лиц «Укргазбанка» в период 2008-2010 годов.

«Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанка» составляет 95%. В 2015 году банк получил почти 260 млн грн прибыли.