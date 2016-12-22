Новое руководство ПриватБанка проводит первый брифинг (событие завершено)

Напомним, ПриватБанк работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений.

Об этом заявил председатель правления банка Александр Шлапак в обращении к клиентам и работникам банка, размещенном на страничке финучреждения в Facebook.

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«Сегодня можно с уверенностью сказать, мы с успехом справились с задачей стабилизации и сохранения крупнейшего украинского банка, минимизации панических настроений среди клиентов банка», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Как отмечал министр финансов Александр Данилюк, «ПриватБанк» продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни. 19 декабря Нацбанк предоставил национализированному «Приватбанку» кредит рефинансирования на 15 млрд грн.