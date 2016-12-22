Минфин представил нового главу правления ПриватБанка и сформировал состав набсовета

Министр финансов Украины Александр Данилюк представил коллективу государственного ПриватБанка нового главу правления - экс-министра финансов Александра Шлапака.

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Об этом Данилюк сообщил в ходе пресс-конференции.

По его словам, министерство ставит задачу перед новым главой правления развивать банк в дальнейшем.

«Банк должен стать примером, как развиваться и конкурировать», - сказал министр.

Кроме того, Данилюк сообщил, что Минфин сформировал состав наблюдательного совета госбанка, в который вошли 2 представителя государственной власти, представители международных финансовых организаций, а также международные банковские эксперты.

В свою очередь Шлапак отметил, что ранее работал в финучреждении и рад вернуться в банк.

По его словам, банк будет продолжать предоставлять традиционные банковские продукты, а также займется госпроектами.

«ПриватБанк», как и раньше, будет предоставлять свои традиционные продукты, которыми он знаменит. Но кроме этого, мы также намерены составить серьезную конкуренцию остальным государственным банкам в плане работы с государственными проектами. В госбюджете на 2017 год предусмотрено 100 млрд грн на различные проекты. Мы будет предлагать министру финансов и правительству очень конкурентные продукты для реализации этих проектов», - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк».

Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Как отмечал министр финансов Александр Данилюк, «ПриватБанк» продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни. 19 декабря Нацбанк предоставил национализированному «Приватбанку» кредит рефинансирования на 15 млрд грн.