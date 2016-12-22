ПриватБанк до конца дня возобновит работу всех сервисов в полном объеме – Шлапак

«ПриватБанк» до конца дня возобновит работу всех сервисов и операций для клиентов в полном объеме.

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Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава правления «ПриватБанка» Александр Шлапак.

«В последние три дня в банке работала временная администрация и ряд операций были заблокированы. Однако уже сегодня, решением правления, до конца дня все ограничения будут сняты. Будут разблокированы корсчета, возобновлено начисление процентов, заработает Swift, будут снова выдаваться кредиты овердрафт и так далее»,- сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Как отмечал министр финансов Александр Данилюк, «ПриватБанк» продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.

19 декабря Нацбанк предоставил национализированному «ПриватБанку» кредит рефинансирования на 15 млрд грн.