Экс-руководители ПриватБанка обвинили Гонтареву в ведении целенаправленной политики по уничтожению банка

Соответствующее заявление опубликовала Украинская Правда.

Согласно ему, выражение "дыра в 148 миллиардов" превратилось в клише, однако образовалась не в результате вывода денег, а резкого изменения правил игры от НБУ.

"НБУ резко и, как мы считаем, несправедливо изменил политику учета залогового имущества. В результате этого изменения (которое, кстати, вступает в силу только 1 января 2017 года) наш банк потерял право учитывать залоги общей стоимостью 142,8 млрд грн. Причем эта стоимость была подтверждена независимыми оценщиками, уполномоченных НБУ. В чем суть этих изменений? НБУ разрешил считать залогами только то имущество, которое можно оформить в ипотеку (примерно так же, как хрущевку в спальном районе)", - сказано в заявлении.

"Одним из наших заемщиков являлось предприятие, которое по оценке независимых оценщиков, стоило около 6 млрд грн. Заемщику принадлежало 75% этого предприятия, 25% принадлежало государству. Таким образом, стоимость этого залога составляла 6 млрд * 75% = 4,5 млрд гривень. Но после резких изменений правил игры этот залог стал стоить ноль", - поясняет бывшее руководство.

Отмечается, что по мнению экспертов, эти резкие изменения НБУ предпринял специально против банка.

Также сообщается, что информация о том, что банк выдал связанным лицам кредиты, и именно потому возникли проблемы с их возвратом - не соответствует действительности.

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"Важно понимать, что сейчас практически все украинские предприятия плохо обслуживают свои кредиты. Это происходит потому, что в стране уже несколько лет длится глубокий экономический кризис. Если какое-то украинское предприятие перестало работать из-за войны на востоке Украины или прекратило экспорт из-за плохой конъюнктуры, оно перестает обслуживать кредиты независимо от того, связано оно с собственниками банка или нет", - сказано в заявлении.

Кроме того, НБУ отменил международные стандарты определения связанных лиц и начал относить к связанным лицам всех подряд.

"Наш банк регулярно проходил аудит международных аудиторских компаний из большой четверки. Согласно последнему отчету от PricewaterhouseCoopers, доля кредитного портфеля, который приходился в нашем банке на связанные лица, составляла 17.7%. Но в какой-то момент НБУ снова решил резко поменять правила игры. Регулятор объявил, что МСФО его не интересует, он будет самостоятельно, "экспертно" определять, какие лица называть связанными", - поясняет бывшее правление.

По мнению экс-руководства, при отказе от международных стандартов, начинаются манипуляции.

"Важно отметить, что четкость критериев определения связанных лиц в банковском бизнесе чрезвычайно важна. Ведь в таких слабых странах, как Украина, с коррумпированной судебной системой и 1001 способом обмануть кредитора, банки всегда пытаются получить как можно больше влияния на своих заемщиков (не зря, например, одним из условий кредитования ЕБРР является его существенное долевое участие в предприятии)", - говорится в заявлении.

Именно поэтому украинские банки при выдаче кредитов стараются как можно больше контролировать заемщиков."Ровно настолько, насколько позволяют международные стандарты! Но когда эти международные стандарты отменяются, и вместо них начинается произвол, так и появляются нелепо высокие цифры по инсайдерскому кредитованию, которые так любит озвучивать НБУ", - отмечают бывшие руководители.

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"Эксперты" из НБУ начали относить к связанным предприятиям чуть ли не всех подряд, кто когда-либо ужинал с акционерами банка", - сказано в заявлении.

Также в заявлении говорится, что НБУ использовал рефинансирование, выданное ПриватБанку на покрытие оттока депозитов, как инструмент давления.

Сообщается, что в 2014-2015 годах, с момента начала военных действий банк испытал колоссальный отток депозитов. "63% оттока мы смогли покрыть за счет своих резервов, а 37% – за счет рефинансирования от НБУ (в свете этого задумайтесь, как нелепо звучит обвинение в том, что рефинансирование "вывели в офшоры", - отмечается в заявлении.

"С начала кризиса наш банк получил рефинансирование на сумму 30.2 млрд грн. Когда Гонтарева возглавила НБУ, она повысила кредитную ставку до 28-32% годовых! И это вместо того, чтобы, наоборот, поддержать банки в кризис, как это делают центробанки во всем мире. Цинизм также заключался в том, что для других крупных банков ставка рефинансирования в 2016 году была снижена", - отмечается в сообщении.

НБУ должен был снизить ставку для банка, но под разными предлогами так это и не сделал - в итоге банк платил огромные проценты за кредит, который был вынужден взять во время войны, выплатив в общей сложности на момент национализации 11,1 млрд гривень тела кредита и 13,1 млрд процентов.

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Еще одной причиной национализации называют и то, что государство инициировало ряд информационных атак, которые приводили к панике среди клиентов.

"Каждая такая атака приводила к оттокам средств. из нашего банка. Последняя атака была спровоцирована Гонтаревой, когда она собрала на закрытое совещание ведущих банкиров и экспертов и рассказала им о том, что ПриватБанк могут национализировать, пустив, таким образом, очередную волну слухов, которую с удовольствием подхватили СМИ", - сказано в заявлении.

После этого правление обратилось к Министерству финансов с предложением о добровольной передаче банка.

"Главный постулат. С приходом к власти, Гонтарева вела целенаправленную политику по уничтожению нашего банка. Помимо приведенных в этой статье фактов, НБУ каждый день придумывал новые способы, как помешать нашей работе. Все это время наша команда занималась не тем, чтобы качественно обслуживать клиентов и бороться с кризисом, а тем, чтобы постоянно отбиваться от враждебно настроенного регулятора", - подытожило экс-правление.

Бывшее правление отмечает, что ему неизвестны причины такой политики регулятора.

"Зачем НБУ это делал? Мы не знаем. Первая версия заключается в том, что банк отобрали в рамках очередного передела собственности. Вторая версия заключается в том, что команда Гонтаревой искренне считала, что главная миссия НБУ состоит не в развитии экономики страны (например, путем стимулирования кредитования), а в "чистке" рынка. Конечно, важную роль сыграло личное отношение Гонтаревой к Игорю Коломойскому. По Киеву ходят легенды о том, как сильно она его ненавидит, и как она давала понять, что готова на все, чтобы разрушить его бизнес", - сказано в заявлении.

Также экс-правление прокомментировало и то, что многие также часто ссылаются на то, что МВФ, ВБ и другие международные организации приветствовали решение о национализации.

"Мол, это якобы указывает на то, что все справедливо. Это ошибка. Все эти организации привыкли доверять данным от центральных банков. Вполне ожидаемо, что когда НБУ так откровенно манипулировал цифрами, наши международные партнеры с готовностью соглашались на вариант национализации. Также заметим, что от этой политики НБУ в первую очередь выиграли банки с российским капиталом", - отметили бывшие руководители.

Так, с момента начала войны против России "доля капитала российских банков (включая "люксембургскую" Альфу) увеличилась почти в два раза".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк "ПриватБанк".

Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Как отмечал министр финансов Александр Данилюк, ПриватБанк продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.

19 декабря Нацбанк предоставил национализированному ПриватБанку кредит рефинансирования на 15 млрд грн.