Гривня на межбанке за день укрепилась на 23 копейки
17:48, 22 декабря 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,3240/27,3866 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В четверг, 22 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,18/26,24 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,3240/27,3866 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4293/0,4304 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2862 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 592 сделки на сумму 367,12 миллиона долларов.
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