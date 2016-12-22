Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,28 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2628,6013 (22 декабря – 2642,9366)

100 EUR – 2745,3112 (22 декабря – 2754,2042)

10 RUR – 4,3188 (22 декабря – 4,3249)

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Как сообщал УНИАН, 22 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,18/26,24 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,3240/27,3866 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4293/0,4304 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2862 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 592 сделки на сумму 367,12 миллиона долларов.